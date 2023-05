Adria, taglia l'erba e un ramo gli cade in testa: morto infermiere di 28 anni

Tragedia nel Rodigino. Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, un ragazzo di 28 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto nel giardino di casa: stava stagliando l’erba, quando un ramo gli è caduto addosso colpendolo fatalmente alla gola.

Un colpo letale alla gola

È successo a Valliera, frazione del comune di Adria. Fabio Bellan era un infermiere di Porto Viro. La sfortuna lo ha consegnato alla morte intorno alle undici di stamattina, mentre compieva a bordo di un tagliaerba i lavori di manutenzione nel frutteto dell’abitazione presso la quale sarebbe dovuto andare presto a vivere insieme alla futura moglie. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza ma per il giovane infermiere non c’era già più niente da fare: il colpo ricevuto alla gola nello scontro con il ramo gli è stato letale. Insieme ai sanitari, sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini nelle mani della Procura

Dalle prime indiscrezioni sarebbe confermata la casualità della tragica morte del 28enne. Spetterà comunque alla Procura stabilire eventuali e ulteriori accertamenti per la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti. Fabio era stato assunto da poco all’ospedale di Adria.