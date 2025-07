Gli eventi sconvolgenti del volo Air India: rivelazioni choc

Non crederai mai ai dettagli che emergono dal disastro aereo del volo Air India. Ecco cosa è successo negli ultimi istanti prima della tragedia.

Il 12 giugno, un volo Air India ha vissuto un vero e proprio incubo. Immagina: 230 persone a bordo di un Boeing 787 Dreamliner, che si stava preparando a decollare da Ahmedabad in direzione Londra. Ma dopo appena 40 secondi dal decollo, il sogno si trasforma in tragedia. Cosa ha realmente causato questo disastro aereo? Le ultime indagini stanno rivelando particolari inquietanti che potrebbero cambiare radicalmente tutto ciò che pensavamo di sapere sugli incidenti aerei.

1. Gli eventi fatali del decollo

Alle 13:38, il Dreamliner ha lasciato la pista con grande entusiasmo. Ma in un batter d’occhio, entrambi i motori hanno smesso di funzionare, portando a una rapida perdita di altitudine. È un evento mai accaduto prima per un 787, e le conseguenze sono state devastanti: l’aereo si è schiantato contro un edificio in una zona densamente popolata, causando la morte di quasi tutte le persone a bordo e di 19 persone a terra. Ma cosa ha portato a questo disastro? Le risposte sono più complesse di quanto pensi.

2. Il mistero dei comandi di controllo del carburante

Secondo il rapporto preliminare dell’Agenzia Indiana per le Indagini sugli Incidenti Aerei, qualcosa di strano è accaduto nel cockpit: i comandi di controllo del carburante sarebbero passati misteriosamente dalla posizione “run” a “cutoff”. Questo passaggio ha portato alla cessazione del funzionamento dei motori. I registratori vocali della cabina rivelano una conversazione scioccante tra i piloti, con uno di loro che chiede: “Perché hai tagliato?” e l’altro che risponde di non averlo fatto. È stato un errore umano o un malfunzionamento del sistema? Le domande si moltiplicano.

3. Le indagini in corso e le rivelazioni sul sistema di sicurezza

Le indagini, condotte da esperti indiani e internazionali, hanno portato alla luce che il 787 era stato dichiarato idoneo al volo, ma c’era stata una precedente avvertenza della FAA riguardante un potenziale difetto nel sistema di controllo del carburante. Nonostante ciò, Air India non aveva eseguito ispezioni specifiche. Con un pilota esperto con oltre 15.000 ore di volo e un co-pilota altrettanto preparato, le domande affiorano: come è potuto accadere? Gli esperti sono determinati a scoprire la verità.

Il rapporto non ha ancora chiarito se il passaggio della manetta sia stato meccanico o accidentale, e l’indagine è ancora alle fasi iniziali. Ogni dettaglio conta e gli esperti stanno esaminando tutto per svelare la verità dietro questo tragico evento. Resta sintonizzato! Gli sviluppi futuri potrebbero rivelare segreti che cambieranno il nostro approccio alla sicurezza aerea.

