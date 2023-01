Gli Extraliscio firmano la canzone del Carnevale di Viareggio

Milano, 24 gen. (askanews) – Un brano allegro, scanzonato e divertente. Gli Extraliscio in occasione dei 150 anni dalla nascita del Carnevale di Viareggio, hanno firmato la canzone ufficiale La maschera ride, come racconta Mirco Mariani. “Far la musica per il Carnevale era nelle nostre corde, ci siamo divertiti perché abbiamo pensato all’arrangiamento come se gli strumenti facessero le capriole, le girandole, i fischietti. È stata una cosa molto divertente e penso ben riuscita”.

Ha il sapore di antica ballata folk, che invita in sostanza dopo tante mascherine per la pandemia a mascherarsi e divertirsi. “Parla dell’allegria, del bello di stare insieme facendo festa, perché il carnevale è festa e allergria. È la cosa più bella che dobbiamo riscoprire in tutte le cose, e il carnevale potrebbe essere il mezzo giusto per ritrovare questa allegria e questa voglia di divertirsi insieme”.

Il Carnevale animerà dal 4 al 25 febbraio la città toscana con sfilate di carri mascherati, feste rionali, concerti, presentazioni, mostre.