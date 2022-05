Gli Extraliscio tra tradizione e avanguardia in “Romantic Robot”

Milano, 5 mag. (askanews) – Gli Extraliscio non smettono mai di stupire e lanciano il nuovo album Romantic Robot un progetto discografico sempre più extra e innovativo, pensato e guidato da Mirco mariani. “C’è un capovolgimento della questione musicale, prima era vista da un angolo più tradizionale e invece con Romantic Robot abbiamo rovesciato un po’ le carte”

Nove brani provenienti da mondi diversi come spiega Moreno Conficconi “Il Biondo”. “C’è sempre una atmosfera legata al testo un po’ surreale che viaggia e sogna, legata all’amore e ai sentimenti degli interpreti e un legame a una tradizione che diventa futurista ma che ti rimane dentro e la porti avanti”.

I brani sono accompagnati dagli arrangiamenti per orchestra sinfonica del Maestro Roberto Molinelli. “Mi piace da musicista dire che questo disco è una suite emozionale, un seguito di emozioni molto appassionate e molto diverse da una traccia all’altra, chi lo ascolterà resterà sorpreso da quanto è variegato questo lavoro”.

C’è davvero tanta ricerca musicale. Gli arrangiamenti per orchestra hanno preso vita “diretti da un robot”. “L’orchestra sinfonica è diventata l’orchestra digitale e gli strumenti del mio laboratorio di Bologna Labotron sono diventati la parte più romantica”.

Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. “Nessuno si aspettava di poter fare così tanto con una musica chiamata liscio, anche se il nostro è extra, di poter arrivare a così tanti obiettivi e per questo è giusto prendersi anche una pausa, rallentare un pochino per far vedere le varie facce che ci sono all’interno di questo progetto”.

Il disco si apre con l’intro “Romantic Robot” che ricorda il lancio di una navicella verso lo spazio e poi c’è la canzone Nuvole dove la musica è padrona assoluta del sogno di Mirco.