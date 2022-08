Gli haters contro Sara Bragante: “Dovevi morire tu”

Dopo la terribile tragedia sullo sperone di roccia in Val D'Astico gli haters si scatenano contro Sara Bragante incolpandola: “Dovevi morire tu”

Haters scatenati beceramente contro Sara Bragante: “Dovevi morire tu”, con la 27enne fidanzata del 30enne morto per “recuperarle” il cellulare attaccata brutalmente sui social. Per la morte in un tragico incidente del povero Andrea Mazzetto, morte tragica ma accidentale, ci sono persone che sui social hanno deciso di prendersela con sua sua ragazza.

Il giovane imprenditore era precipitato in un dirupo mentre stava tentando di recuperare il cellulare sullo sperone “Altar Knotto”, in affaccio sulla sottostante Val D’Astico.

Haters a testa bassa contro Sara Bragante

E dopo quella tragedia e uno straziante post la sua fidanzata è stata costretta a bloccare i suoi profili social. Perché? Per colpa dei commenti di odio ricevuti da alcuni hater. Ha spiegato Sara al Corriere della Sera: “Mi danno dell’assassina, mi augurano di fare la fine di Andrea.

Uno sconosciuto su Instagram ha rubato alcune mie foto e ne ha fatto una storia titolandola: ‘Assassina’”. L’incidente era stato del tutto casuale: “Siamo arrivati ai piedi del masso e ha deciso di salirci. Lo faceva sempre: ad Andrea piaceva arrampicarsi. Io soffro di vertigini, anche se lui mi spronava a superare le mie paure”.

Il dramma dopo la tragedia e gli insulti

“Mi sono lasciata convincere e da lassù abbiamo scattato alcune foto“.

Poi a Sara era girata la testa e il il cellulare di Andrea che teneva lei era andato a finire tra alcuni cespugli, Andrea aveva voluto recuperarlo: “L’ho sentito dire che aveva un piede incastrato. E appena è riuscito a liberarsi, la roccia si è sgretolata ed è scivolato. L’ho sentito gridare. Ed è sparito”. Ed oggi per quella tragedia c’è chi scrive a Sara: “Spero pubblicherai i selfie dal funerale del tuo fidanzato“.