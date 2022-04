L'indimenticato numero uno della Vecchia Signora e della Nazionale reagisce bene alla notizia del figlio Andrea: “Gli ho detto che la Juve ha vinto”

“Gli ho detto che la Juve ha vinto”: Stefano Tacconi fa il segno di vittoria con le dita. Chi glie lo ha detto a Tacconi che la squdra in cui è diventato icona ha vinto? Il figlio Andrea, che come spiegato in una storia Instagram gli ha dato la bella notizia per vagliare le sue reazioni ed ha ricevuto un bella risposta che fa ben sperare per il decorso clinico del portiere di Vecchia Signora e Nazionale.

Andrea Tacconi è tornato a parlare della situazione del papà con parole ma che fanno ben sperare. Lo fanno perché sono poche parole che narrano della reazione del suo papà portierone già nel mito ad una stimolazione particolare.

Il figlio ha provato a comunicargli dell’ultima vittoria della squadra di Allegri in casa del Sassuolo. Un tentativo che è andato a buon fine “Oggi segnale molto importante, alla mia frase ‘la Juve ha vinto’ papà ha sollevato le dita in segno di vittoria”.

Dopo il severo malore accusato le sorti di Tacconi avevano messo in apprensione tutto il mondo del calcio.

Il malore ed il ricovero ad Alessandria

Tacconi è stato colpito da un aneurisma e si trova in condizioni stazionarie in ospedale, stazionarie ma pare tendenti ad un impercettibile ma concreto miglioramento, a giudicare la sua reazione alla new della vittoria della sua Juve. Il portiere si trovava ad Asti per presenziare nelle vesti di ospite d’onore alle Giornate delle Figurine ma aveva accusato un’emicrania ed un malore per cui si era accasciato e sulla scorta del quale era stato condotto a razzo all’ospedale di Alessandria, dove era stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia.