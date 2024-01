Gli Houthi mostrano immagini di esercitazioni per colpire Israele

Roma, 13 gen. (askanews) – I ribelli Houthi dello Yemen hanno diffuso filmati che mostrano manovre militari nella città nord-occidentale di Saada, comprese simulazioni di assalto su insediamenti israeliani. Gli Houthi sono ribelli islamisti in prevalenza sciiti sostenuti militarmente e politicamemnte dall’Iran, che a seguito di una lunga e sanguinosa guerra cominciata nel 2014 hanno preso il controllo della zona occidentale dello Yemen, inclusa la capitale Sanaa.

Nelle scorse settimane gli Houthi hanno lanciato attacchi con missili e droni contro navi mercantili che transitano nel Mar Rosso, uno dei corridoi più importanti per il commercio mondiale, rivendicandoli come dimostrazione di sostegno ai palestinesi di Gaza in guerra contro Israele dallo scorso 7 ottobre. In risposta a questi attacchi, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lanciato raid aerei su postazioni militari Houthi.