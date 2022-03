Roma, 19 mar. (askanews) – Gli israeliani festeggiano il Purim, noto anche come carnevale ebraico, in una sinagoga nel quartiere ultraortodosso Mea Shearim a Gerusalemme. La festività viene celebrata con parate e feste in costume per ricordare, secondo il libro di Ester, come il popolo ebraico si salvò dal pericolo di uno sterminio decretato 2.500 anni fa in Persia.

(FONTE IMMAGINI FRANCE PRESSE)