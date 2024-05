Gli israeliani tutti fermi in strada per commemorare l'Olocausto

Milano, 6 mag. (askanews) - A Gerusalemme i pedoni si sono fermati per strada in omaggio alle vittime dell'Olocausto, mentre le sirene risuonavano in tutta la città nel Giorno della Memoria dell'Olocausto....