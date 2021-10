Gli olandesi si sono ristretti. Che succede ai più alti al mondo?

Roma, 8 ott. (askanews) – Gli olandesi si stanno “restringendo”. Lo rivela uno studio ufficiale realizzato dall’Ufficio di statistica dei Paesi Bassi (o Cbs), un dato che può essere una buona notizia per chi denuncia gli svantaggi di una statura “eccezionale”, ma che minaccia il primato del paese dei più alti al mondo. Ad Aalsmeer, vicino all’aeroporto di Schipol, nel nord del Paese, c’è il Klub Lange Mensen (Il club delle persone alte), dove per entrare gli uomini devono misurare almeno 1,90 metri, le donne 1,80: “Possiamo avere una conversazione guardandoci negli occhi – spiega il segretario del club, Rob Leurs-Kout, 2,11 metri di altezza – Non devi piegarti, puoi guardare dritto davanti a te”.

“No, non ci vedo molti vantaggi (nell’essere così alto). Solo se mi trovo in un luogo affollato, allora mia moglie riesce sempre a trovarmi”, scherza Nico Verhoef, membro del club.

“Quando vado in giro per i Paesi Bassi, vedo persone che sono molto più alte di me. E che non hanno problemi in merito. Questo mi sorprende, perché 40 anni fa non era così”, spiega la presidente del club, Helen Keuken.

Gli olandesi nati nel 2001 sono alti in media 1,82 centimetri, un centimetro di meno in confronto alla generazione nata nel 1980, secondo il Cbs, mentre le donne nate nel 2001 misurano in media 1,69 centimetri, 1,4 centimetri in meno di chi è nato nel 1980. Cosa è successo alla statura degli olandesi ce lo spiega Gert Stulp, dell’Università di Groningen: “Ci sono piccole disuguaglianze, anche la nostra dieta è ritenuta una delle cause. Gli olandesi bevono molto latte, che ha contribuito alla loro altezza. In generale abbiamo una popolazione molto benestante. Sappiamo che se un paese diventa più ricco, con un sistema sanitario migliore e un’alimentazione migliore, meno malattie, questo aumenta l’altezza come è stato per l’Olanda”. “Una delle ragioni poi è l’immigrazione. Un numero sempre maggiore di immigrati delle popolazioni non occidentali, che sono normalmente più basse degli olandesi, sono venuti nei Paesi Bassi e hanno avuto bambini che nella media erano più bassi. Questo è uno dei motivi che per certo hanno contribuito al fatto che gli olandesi si stanno un po’ restringendo”.