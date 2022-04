Il segreto della longevità sarebbe nelle mutazioni genetiche.

Gli scienziati hanno scoperto il segreto della longevità: il tutto si spiegherebbe tramite le mutazioni genetiche e alla specie a cui un essere vivente appartiene. Dal numero di mutazioni che avvengono all’interno di una cellula dipenderebbe la durata della vita.

Secondo una vecchia teoria la longevità sarebbe associata alla “dimensioni”, ma questa ipotesi è stata superata dai nuovi studi dei ricercatori del Wellcome Sanger Institute di Cambridge. Gli studi in questione sono stati pubblicati su Nature. Gli scienziati hanno spiegato che la durata della vita è inversamente proporzionale al tasso di mutazione somatica delle cellule dell’organismo, umano o animale che sia.

Il segreto della longevità potrebbe non risiedere nelle “dimensioni”

Fino a poco tempo fa gli esperti pensavano che il segreto della longevità dipendesse dalle “dimensioni”. Prendiamo ad esempio gli animali di piccola taglia che consumano energie più velocemente e, di conseguenza, il ricambio cellulare è più rapido. Tale teoria sembrava essere condivisibile in quanto gli elefanti, animali notoriamente grandi, hanno solitamente una vita lunga, mentre le farfalle vivono solamente un giorno.

Una teoria più esaustiva

La teoria delle “dimensioni”, per quanto apparentemente valida, presentava tuttavia diverse lacune.

Con il nuovo studio, i ricercatori sono riusciti a capire come mai animali quali la talpa nuda (lunga circa 20 centimetri) possa vivere un quarto di secolo, più o meno come una giraffa (che vive all’incirca 24 anni). Gli scienziati hanno esaminato i tassi di mutazione di entrambi gli animali e si sono sorpresi come i numeri fossero molto simili: le talpe subiscono nel loro organismo 93 mutazioni annue, le giraffe 99.