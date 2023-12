Gli scienziati sull'etichetta nutrizionale front-of-pack

Roma, 14 dic. (askanews) – Per aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli verso diete più salutari e a notare immediatamente le informazioni nutrizionali essenziali quando acquistano degli alimenti, gli scienziati italiani e quelli spagnoli hanno stilato un decalogo di principi, che un’etichetta nutrizionale front-of-pack dovrebbe riportare, principi fondati su un approccio di tipo informativo volte a incentivare i consumatori ad adottare un’alimentazione sana per contrastare l’elevata incidenza di malattie cronico-degenerative non trasmissibili. Abbiamo parlato con il prof. Prof. Lorenzo Maria Donini Scienza dell’Alimentazione Sapienza Roma:

“Il rischio di queste etichette è quello di dare informazioni semplicistiche, quindi non riescono a percepire tutta la complessità degli alimenti e dare delle indicazioni che non sono utili all’utente. Abbiamo messo appunto un documento che verrà pubblicato a breve in cui definiamo i principi che secondo noi dovrebbero essere rappresentati dall’etichette fronte pacco e sarà un contributo che cercheremo di dare alla commissione europee che dovrà decidere quale etichetta fronte pacco adottare”.

L’accordo fra i ricercatori di Italia e Spagna è stato siglato nel corso dell’incontro “Principles for the definition of front-of-pack nutritional labels. Italian and Spanish researchers workshop” tenutosi all’Università La Sapienza di Roma e organizzato dall’Unità di ricerca in Scienza dell’alimentazione del Dipartimento di Medicina sperimentale dell’Università La Sapienza e dal Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio. È inoltre intervenuto il Direttore Michele Carruba Centro Studio e Ricerca Obesità di Milano:

“Oggi abbiamo discusso di come possiamo aiutare questo modo di dare informazioni sul cibo. Se riusciamo ad avere un sistema di etichettatura nutrizionale che aiuta le persone a fare una scelta corretta, questo diventa molto importante per prevenire tutte le malattie che ci possono portare a morte prematura o ad accorciare le aspettative di vita”.

Un evento che può dare un contributo importante alla discussione in atto relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari confezionati per un comportamento sano e sostenibile in grado di proteggere la salute del pianeta e degli uomini.