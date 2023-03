Gli smartphone del futuro secondo l'inventore del cellulare

Milano, 30 mar. (askanews) – Da questo apparecchio è stata fatta la prima chiamata della storia di un cellulare portatile. Ad inventarlo Martin Cooper, che dalla Sixth Avenue di New York chiamò il suo rivale alla Bell System.

“Ho detto: ‘Joel, sono Martin Cooper, ti sto parlando con un telefono portatile. Ma un vero cellulare, personale, che sta nella mia mano’- ricorda Cooper – c’è stato silenzio all’altro capo del filo, credo che stesse digrignando i denti”.

Era il 3 aprile del 1973, 50 anni dopo per il padre dei cellulari il futuro è chiaro: “Una delle cose che cambieranno è che il vostro telefono sarà gestito da un’intelligenza artificiale personale. Ogni volta che avrete bisogno di qualcosa, creerà un’applicazione per voi o la troverà l’applicazione per voi”

Il potenziale da sviluppare è ancora tanto per Cooper e la vera rivoluzione si vedrà nei settori dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria.