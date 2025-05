Gli Stati Generali della Formazione Its in Life Sciences

Firenze, 22 mag. (askanews) – Si sono svolti a Firenze gli Stati Generali della Formazione ITS nelle Life Sciences, un evento promosso da Fondazione VITA-ITS. Un’intera giornata di confronto tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e formazione. In Italia sono attive 147 ITS Academy. Secondo il monitoraggio Indire l’84% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno su scala nazionale.

“La nostra formazione professionalizzante nel settore delle scienze della vita, quindi farmaceutico e biomedico, aiuta molto le aziende a trovare quei profili che normalmente si ha difficoltà nel trovare nei vari percorsi -spiega Stefano Chiellini Direttore della Fondazione VITA- anche perché la formazione viene svolta direttamente dalle aziende stesse e nella formazione che dura due anni è compresa una parte di stage curriculare. Questo dà la possibilità, quindi, all’azienda anche di potersi formare e quindi concretizzare questa formazione all’interno del luogo di lavoro. Ad oggi abbiamo già diplomato circa 400 ragazzi e una media dell’occupazione che ho oscilla fra il 70 e il 90% a seconda dei vari profili, quindi siamo molto soddisfatti”.

La Toscana rappresenta un’eccellenza nella formazione ITS per quanto riguarda il comportato delle Life Sciences con un tasso di occupazione del 77% a un anno dal diploma, che sale all’87% considerando chi prosegue gli studi e l’80% degli occupati impiegati nel settore delle Biotecnologie.

“Complessivamente, sul Fondo Sociale Europeo ci sono circa 35 milioni di euro che sono in corso di integrazione, è una misura davvero importante, abbiamo comunque continuato ad investire”, sottolinea Maria Chiara Montomoli Responsabile settore IEFP IFTS e ITS Regione Toscana. Nel distretto toscano delle scienze della vita, le figure maggiormente richieste sono quelle relative al monitoraggio di sistema di qualità in ambito farmaceutico e figure con competenze digitali e con competenze 4.0 nell’area Pharma e Biomedicale.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati i diplomi agli studenti dei corsi Bioqualtech21, Profarmbio21, Byte21 e Biomedetech20.