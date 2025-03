Gli Stati Generali di libertà è democrazia a Roma

Roma, 17 Mar. – In un contesto politico italiano caratterizzato da una crescente sfiducia nei confronti della classe politica, come evidenziato da un sondaggio Ipsos che mostra il 78% degli italiani convinti che i politici proteggono i propri interessi, emerge un nuovo movimento politico di centro. Questo partito, che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, mira a riportare i valori cattolici al centro del dibattito politico. Giancarlo Affatato, uno dei promotori del movimento, ha dichiarato: ‘La dottrina sociale cattolica è il cuore del nostro impegno politico’. Il nuovo partito si propone di affrontare le sfide attuali con un approccio che combina tradizione e innovazione, cercando di coinvolgere sia le generazioni più giovani che quelle più esperte. ‘Abbiamo bisogno di unire l’esperienza dei nostri ‘nonni’ con l’energia e la modernità dei giovani’, ha affermato Affatato. Questo approccio mira a superare le divisioni politiche tradizionali e a creare un’alternativa che possa rispondere alle esigenze attuali della società italiana. Affatato ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su temi fondamentali come la sanità, l’istruzione e la sicurezza, piuttosto che su grandi opere infrastrutturali. ‘Dobbiamo focalizzarci su ciò che rende grande l’Italia: sanità, istruzione e sicurezza’, ha detto. Questo nuovo movimento politico intende anche affrontare le difficoltà economiche che molti giovani professionisti incontrano, come l’accesso al credito e le opportunità lavorative. ‘Vogliamo creare un ambiente in cui i giovani possano prosperare senza essere ostacolati da barriere economiche’, ha aggiunto. Le prospettive future per questo nuovo partito di centro sembrano promettenti, soprattutto in un periodo in cui la politica tradizionale fatica a rispondere alle esigenze dei cittadini. ‘Il nostro obiettivo è costruire un futuro migliore per tutti, basato su valori solidi e una visione chiara’, ha concluso Affatato. Con gli Stati Generali del partito, avvenuti il 15 marzo, il movimento avvia ufficialmente la sua piattaforma politica e a coinvolgere un pubblico più ampio.