Gli Stati Uniti intensificano le operazioni militari contro il traffico di droga nel Mar dei Caraibi vicino al Venezuela

Un nuovo attacco aereo degli Stati Uniti ha avuto luogo martedì, rappresentando il quinto raid militare contro imbarcazioni al largo della costa venezuelana. Questo evento ha portato il bilancio delle vittime a 27. La tensione tra Washington e Caracas continua a crescere, con il presidente Donald Trump che accusa le navi di essere coinvolte in traffico di droga.

Il contesto degli attacchi aerei

Il presidente Trump ha annunciato su un social media che il recente attacco ha portato alla morte di sei persone a bordo di una nave sospettata di trasportare narcotici. Nella sua dichiarazione, Trump ha affermato che, in qualità di Comandante in Capo, ha autorizzato l’operazione come parte della guerra contro le organizzazioni terroristiche designate.

Dettagli sull’attacco

Secondo le informazioni diffuse, l’attacco ha avuto luogo in acque internazionali e ha mirato a un’imbarcazione collegata a un’organizzazione terroristica. Trump ha specificato che nessun soldato statunitense è rimasto ferito durante l’operazione. Tuttavia, non sono state fornite prove concrete per supportare le sue affermazioni sul traffico di droga.

Le conseguenze legali e politiche

Questi attacchi, secondo esperti e organizzazioni per i diritti umani, violano il diritto internazionale, poiché i narcotrafficanti non sono considerati combattenti armati. Nonostante le critiche, gli attacchi aerei sono diventati una prassi negli ultimi mesi, con il primo attacco che ha avuto luogo il 2 settembre, causando la morte di 11 persone.

Il bilancio delle vittime e le operazioni precedenti

Gli attacchi successivi, avvenuti il 15 e il 19 settembre, hanno causato tre decessi ciascuno, mentre un successivo raid il 3 ottobre ha ucciso quattro persone. Con il raid di martedì, il totale delle vittime accertate sale a 27. Le autorità statunitensi giustificano queste operazioni come necessarie per prevenire la diffusione di narcotrafficanti verso gli Stati Uniti.

Le implicazioni geopolitiche

Le operazioni militari statunitensi nella regione sono aumentate, con un potenziamento delle forze armate in vari punti strategici, incluso Puerto Rico. Questo rafforzamento ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili attacchi contro il Venezuela, un paese con cui Trump ha mantenuto una relazione ostile.

Accuse e strategie per il narcotraffico

Nel corso di una conferenza stampa, Trump ha ripetuto accuse infondate secondo cui il governo venezuelano sarebbe responsabile dell’invasione di bande criminali negli Stati Uniti. Tuttavia, un rapporto di intelligence statunitense declassificato non ha trovato prove a sostegno di tali affermazioni.