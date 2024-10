Gli Stuntman del Vesuvio Motor Show tra i bambini del Pausilipon

Napoli, 12 ott. (askanews) - Acrobazie, impennate, salti, tutto a misura di bimbo. E quando il connubio è tra stuntman e bambini allora la miscela è di quelle più divertenti e belle che ci possano essere. In occasione del Vesuvio Motor Show 2024, Alvaro Del Farra e Marco Barzi hanno fatto il loro...

Napoli, 12 ott. (askanews) – Acrobazie, impennate, salti, tutto a misura di bimbo. E quando il connubio è tra stuntman e bambini allora la miscela è di quelle più divertenti e belle che ci possano essere. In occasione del Vesuvio Motor Show 2024, Alvaro Del Farra e Marco Barzi hanno fatto il loro ingresso con le moto elettriche nel reparto oncologico ed ematologico del Pausilipon in un pomeriggio organizzato con La OPEN OdV (Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma), associazione nata oltre venti anni fa con due grandi obiettivi: sostenere la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici e assistere le famiglie dei piccoli pazienti, in ogni modo possibile.

“E’ da tempo che organizziamo questi eventi per i bambini. E’ come se completassero la terapia per alleviarli da quello che vivono ogni giorno. E’ un processo di cura che passa attraverso il sorriso”, dicono dall’associazione. Accanto alla OPEN, e alla Presidente Anna Maria Alfani, era presente la direttrice operativa della fondazione Santobono Pausilipon, la dr.ssa Flavia Matrisciano, sempre disponibile alla cooperazione a favore dei bambini.

“Facciamo fare i bambini ai bambini” è il mantra di Alvaro dal Farra, pilota che con Marco Barzi si è esibito nei corridoi del Pausilipon. “Cinque anni fa eravamo al Pausilipon e ci siamo tornati oggi – dice – entriamo in reparto con delle moto elettriche, facciamo delle piccole esibizioni sia all’interno dei reparti per quei bimbi che non possono alzarsi dal letto, sia nei piazzali esterni con genitori e bambini. Regaliamo un momento differente”.

Al via il Vesuvio Motor Show in via Brecce a Sant’Erasmo con migliaia di visitatori attesi nella due giorni motoristica.