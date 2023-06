Gli ultimi giorni di Giulia Tramontano, in un negozio per bimbi: "Vogliamo gi...

Giulia Tramontano e quel corredino per il bimbo che portava in grembo acquistato pochi giorni fa. Il ricordo del negozio: "Come si può morire così?"

L’Italia saluta Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese e assassinata dal fidanzato, reo confesso e attualmente in carcere a San Vittore. Messaggi di dolore anche da un negozio d’abbigliamento per bambini del paese della ragazza, dove pochi giorni fa s’era recata ad acquistare il corredino per il piccolo che custodiva in grembo

Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il negozio di Sant’Antimo in cui la 29enne era stata una manciata di giorni fa ha scritto: “A pensare che in una delle scorse settimane eri qui da noi per il corredino, quante risate fatte, quanta gioia nel cuore per la nascita del tuo piccolo bambino, quanta gioia nel tuo cuore di diventare mamma, quanta felicità negli occhi di tua mamma nel diventare nonna“.

Poi si legge: “Come si può morire così? Speranzosi nel trovarti, viva sorridente e piena di vita, quello che ci trasmettevi sempre quando venivi da noi, qui. Ci stringiamo al dolore della famiglia, in modo particolare alla tua cara mamma Loredana…come si può da mamma accettare una cosa del genere?“.

Il titolare del negozio aggiunge: “Spero che sia fatta giustizia, ma una giustizia non di parole portate solo al vento, ma di fatti perché non è pensabile ciò che accaduto, non è ammissibile che la vita venga spenta cosi in un attimo senza come e perché da un animale“.