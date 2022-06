Gli ultimi scatti di Chiara Ferragni fanno impazzire i fan: “Mi guardo le spalle dagli haters”

Le ultime foto pubblicate da Chiara Ferragni non potevano passare inosservate: il gioco "vedo non vedo" del suo pantalone fa impazzire i fan.

Chiara Ferragni è solita regalare ai fan scatti sensuali e meravigliosi, in cui sfoggia fascino ed eleganza. I suoi look sono sempre particolari, sicuramente unici. Con il suo vasto guardaroba offre preziosi consigli in fatto di moda, assicurando ai fan validi suggerimenti.

Come abbinare i propri vestiti e come scegliere al meglio i propri outfit? Chiara Ferragni lo sa bene e i suoi ultimi scatti condivisi con i numerosi follower mostrano la sua bellezza irresistibile. Le foto non potevano passare inosservate agli occhi dei fan.

Chiara Ferragni, le ultime foto fanno impazzire i fan

“POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”. Così la Ferragni ha scritto su Instagram come didascalia che accompagna alcune foto davvero sexy, in un gioco ben riuscito di “vedo non vedo”.

Tantissimi i commenti di apprezzamento. “Hai capito questa Ferry che birichella”, scrive Chiara Biasi. Tante le emoji con gli occhi a cuore, ma c’è anche chi scrive: “C’è chi ha zoomato e chi mente”.

Il commento di Fedez

Tra i molti commenti, gli occhi più attenti avranno notato quello di Fedez, marito e padre dei suoi due splendidi bambini. La sua simpatia non poteva mancare.

“POV: io che inciampo sulle scale”, ha scritto Fedez tra i commenti agli scatti della moglie.