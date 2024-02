Gli Usa avvertono Israele: operazione a Rafah sarebbe un disastro

Roma, 9 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per le notizie secondo cui l'esercito israeliano starebbe pianificando un'operazione a Rafah, al Sud della Striscia di Gaza. Il coordinatore della Casa Bianca per le comunicazioni strategiche, John Kirby, ha detto che al moment...

Roma, 9 feb. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per le notizie secondo cui l’esercito israeliano starebbe pianificando un’operazione a Rafah, al Sud della Striscia di Gaza.

Il coordinatore della Casa Bianca per le comunicazioni strategiche, John Kirby, ha detto che al momento non c’è “alcuna indicazione che ci sia una pianificazione operativa” di una grande operazione di terra imminente intorno a Rafah, ma ha aggiunto che qualsiasi tipo di operazione militare da parte delle Idf, senza un piano per limitare le vittime civili non sarà sostenuta dagli Stati Uniti. “Sarebbe un disastro per la maggior parte delle persone”, ha aggiunto Kirby.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver ordinato alle truppe di “prepararsi a operare” a Rafah, dopo aver respinto quelle che ha definito “bizzarre richieste” di Hamas nei colloqui per arrivare a una nuova tregua. Anche il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken, durante l’ennesimo tour in Medio Oriente, ha comunicato le preoccupazioni di Washington, sottolineando che qualsiasi “operazione militare intrapresa da Israele deve mettere i civili al primo posto”.