Gli Usa avvisano la Corea del Nord: “Basta con atteggiamenti provocatori”

Dopo i test provocatori di Kim Jong-un con vettori balistici adesso gle Usa avvisano la Corea del Nord: "Adesso basta con atteggiamenti provocatori"

Dopo l’escalation di questi giorni ed il lancio di un missile che ha fatto scattare l’allarme nucleare in Giappone gli Usa avvisano una volta per tutte la Corea del Nord: “Basta con atteggiamenti provocatori“. Il tono è di monito blando ma è chiaro che l’amministrazione di Joe Biden non ha alcuna intenzione di abdicare dal ruolo e dagli interessi che gli usa hanno nell’area pacifica del mondo.

Gli Usa avvisano la Corea del Nord

Il tweet dell’ambasciatrice degli Stati Uniti presso l’Onu Linda Thomas-Greenfield è chiaro e dà la cifra di un impegno sul fronte del dialogo: “Il nostro messaggio alla Corea del Nord: basta con l’atteggiamento sconsiderato, provocatorio e che porta all’esclaation. Torni al dialogo“. Insomma, linguaggio, sede e via sembrano essere quelli della diplomazia ma è chiaro che le scelte del dittatore Kim Jong-un stanno esasperando gli Usa.

Quei lanci di missili sono “destabilizzanti”

La riprova? Il comando americano indo-pacifico ha reso noto che i lanci di missili da parte della Corea del Nord “non hanno posto una minaccia immediata agli alleati”. Quei lanci mettono in evidenza “l’impatto destabilizzante del programma di missili balistici della Corea del Nord”. E chiosa una nota dei militari: “L’impegno americano a difesa della Corea del Sud e del Giappone resta ferreo”.