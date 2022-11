Gli Usa cambiano lo stemma per i Mondiali in Qatar, è arcobaleno

Doha, 16 nov. (askanews) - In campo per i diritti LGBTQ +. La nazionale di calcio degli Stati Uniti ha cambiato lo stemma per i Mondiali 2022 in Qatar aggiungendo i colori della bandiera arcobaleno, sotto la scritta "USA" in blu scuro. L'iniziativa del team a stelle e strisce rientra nel progetto ...

Doha, 16 nov. (askanews) – In campo per i diritti LGBTQ +. La nazionale di calcio degli Stati Uniti ha cambiato lo stemma per i Mondiali 2022 in Qatar aggiungendo i colori della bandiera arcobaleno, sotto la scritta “USA” in blu scuro. L’iniziativa del team a stelle e strisce rientra nel progetto “Be The Change” iniziato nel 2020 per sensibilizzare il pubblico su temi che riguardano i diritti e la giustizia sociale.

Si tratta di un gesto di solidarietà verso la comunità LGBTQ e una netta di una presa di posizione sui diritti. Il paese arabo infatti è duramente criticato perchè non rispetta i diritti civili. Nei giorni scorsi, in particolare, un ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar ha dichiarato che l’omosessualità è un “danno mentale” e che resta un reato nel paese.

In Qatar le relazioni omosessuali sono illegali.