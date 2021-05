Gli Usa del segretario Blinken scommettono sulla pace in MO

Milano, 27 mag. (askanews) – Il cessate il fuoco “non come un fine, ma come un inizio”. Si è concluso il tour mediorientale del Segretario di Stato americano Antony Blinken, che dopo i vertici israeliani e palestinesi ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi al Palazzo Presidenziale di Heliopolis al Cairo e il re di Giordania Abdullah II nella capitale giordana Amman.

Blinken è atterrato in Giordania nell’ultima tappa del viaggio voluto dal presidente americano Joe Biden e mirante a sostenere un cessate il fuoco mediato dall’Egitto tra Israele e militanti palestinesi a Gaza.

Nell’agenda di Blinken tuttavia mancava una delle due parti in conflitto: Hamas.

Blinken è arrivato ad Amman dopo aver fatto tappa a Gerusalemme e Ramallah oltre che in Egitto. Si è impegnato per nuovi aiuti per ricostruire la Striscia di Gaza, per centinaia di milioni di dollari (gli Stati Uniti stanno fornendo assistenza per oltre 360 milioni di dollari al popolo palestinese, ha detto Blinken nel briefing con la stampa). Tuttavia Washington intende garantire che Hamas, non benefici degli aiuti umanitari.

In queste immagini il capo dell’ala politica di Hamas, Yahya Sinwar. Il gruppo ha accolto con favore gli aiuti internazionali per la ricostruzione, a condizione che non provenissero da Israele e promettendo di reagire in caso di ulteriori minacce.

Lo slancio della visita di Blinken è stato raccolto dal ministro degli esteri britannico Dominic Raab giunto in Israele.

