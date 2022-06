Glo al Fuorisalone: un’installazione che celebra l’unicità

Milano, 9 giu. (askanews) – Una struttura inattesa, che accoglie il visitatore e poi ne moltiplica le sensazioni, in una relazione tra specchi, luce e forme naturali che è il punto centrale dell’opera. Per il Fuorisalone 2022 BAT ha presentato, con il suo brand glo, una grande installazione dell’artista Sara Ricciardi: Hypernova.

“Quando guardiamo un girasole dall’alto o una galassia dall’alto – ha detto ad askanews – si muovono in una dinamica a spirale.

Allora ho visualizzato Hypernova, che in realtà è una forma di massima energia, di collasso stellare, da cui poi si genereranno nuove galassie”.

Il luogo artistico creato dentro Superstudio è uno spazio di espansione e di differenza, una sorta di generatore di connessioni tra le persone, che vivono però nell’opera un’esperienza che resta individuale e aperta a ogni specificità.

“La filosofia – ci ha spiegato Antonino Grosso, Head of brand & activation di BAT Italia – è quella di superare l’approccio binario, l’approccio dicotomico, e di mettere insieme anche cose apparentemente opposte.

Quindi celebra in qualche modo l’unicità che c’è in ognuno di noi e qui al Fuorisalone abbiamo proprio voluto partecipare con un concetto molto forte, che è quello dell’unicità che l’opera di Sara Ricciardi celebra. Per noi è proprio un inno all’unicità, un inno a vivere la sua opera in maniera personale, individuale, non ci sono entrate o uscite giuste e viceversa: ognuno la può vivere come preferisce”.

Per glo il punto è quello di sottolineare la scelta di vivere, anche l’arte, “senza compromessi”.

“L’arte salverà il mondo – ha aggiunto Grosso – quindi un mondo più bello e migliore per tutti. Lavoriamo tutti i giorni per ridurre l’impatto sull’ambiente e infine lavoriamo per ridurre l’impatto sulla salute con dei prodotti di nuova generazione”.

Prodotti che puntano anche sulla personalizzazione, così come personalizzata e sempre diversa è l’esperienza che i visitatori possono vivere dentro Hypernova.

“Quindi le persone entrano in questo racconto, da sole, uniche – ha concluso Sara Ricciardi – e a un tratto si ritrovano riflesse plurime volte, perché siamo unità, ma siamo anche molteplici”.

Al Fuorisalone, poi, glo è presente anche insieme a TOILETPAPER, nello spazio Roof di Superstudio, dove il collettivo creato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari ha allestito un giardino urbano: la Radical Pop Terrace su cui troneggia un magnifico razzo-rossetto, pronto a decollare sulla settimana del design.