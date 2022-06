Global Chef Challenge, chef azzurri campioni del mondo

Roma, 4 giu. (askanews) – Grande trionfo per gli azzurri della Nazionale Italiana Cuochi (NIC), che conquistano il titolo di Campioni del Mondo nella Categoria Senior del Global Chef Challenge di Abu Dhabi, piazzandosi davanti a Svezia e Singapore. Soddisfazione e commozione per il General Manager Gianluca Tomasi che, insieme al Team Manager Pier Luca Ardito e al Team Chef Junior Angelo Biscotti, ha preparato la nostra Nazionale per una tra le più importanti competizioni di cucina a livello mondiale, dove l’Italia ha fatto incetta di premi.

Infatti, oltre a salire sul podio più alto della categoria Senior grazie a Marco Tomasi e Tommaso Bonseri Capitani, l’Italia si è aggiudicata anche due secondi podi: nella categoria Junior, con la giovanissima Giorgia Ceccato e nella categoria Pastry, con Antonio Dell’Oro e Luca Bnà. Un risultato storico per la squadra italiana, che era volata ad Abu Dhabi nei giorni scorsi accompagnata dal presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo.

“Sentire che il nostro team aveva vinto l’oro – ha detto Pozzulo – è stata una gioia indescrivibile. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo incredibile traguardo, non solo i manager e gli chef della Nazionale, ma anche tutta la macchina organizzativa che ci ha permesso di essere qui oggi, coronando con un grande successo il lavoro di mesi e mesi di preparazione”. Gli fa eco, emozionatissimo, il General Manager della NIC, Gianluca Tomasi: “Quando siamo partiti i ragazzi mi hanno detto ‘andiamo ad Abu Dhabi per vincere’. Hanno mantenuto la parola alla grande!”.