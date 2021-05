Global Summit Logistics & Supply Chain 2021, la 26esima edizione torna in presenza

Con l'appuntamento dedicato a Logistics & Supply Chain (Pacengo di Lazise, 1-2 luglio) si apre la stagione 2021 degli eventi Global Summit.

Si terrà al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda Pacengo di Lazise (in provincia di Verona), il prossimo 1 e 2 luglio 2021, la 26esima edizione del Global Summit Logistics & Supply Chain, l’evento che mette al centro la business community che si occupa di logistica e supply chain. Dopo oltre un anno di pandemia e un rinvio a causa dell’emergenza sanitaria, i professionisti del settore potranno tornare a incontrarsi in presenza per confrontarsi su tematiche, trend e soluzioni innovative.

Global Summit Logistics & Supply Chain 2021

Il programma dell’evento comprende numerose conferenze che hanno come obiettivo l’aggiornamento e la formazione di chi lavora nel settore, proponendo strategie di successo e presentando soluzioni tecnologicamente avanzate.

Le opportunità di networking non mancheranno anche grazie a occasioni di incontro più informali, come workshop e incontri one2one, ma anche pranzi e aperitivi (sempre, naturalmente, in condizioni di totale sicurezza nel contesto della situazione sanitaria corrente).

Come partecipare

Come gli anni precedenti, anche l’edizione 2021 del Global Summit Logistics & Supply Chain è pensata per dirigenti e manager di società “end user”. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. Per partecipare è sufficiente visitare la pagine di iscrizione sul sito web dell’evento, compilare la pre-registrazione e attendere di ricevere la conferma da parte della segreteria.

In attesa dell’evento, le aziende partecipanti potranno “visitare” virtualmente il Logistics Café per approfondire tematiche affrontate durante le conferenze e accedere a esclusive anteprime. Al termine della due giorni, i partecipanti potranno accedere a un’area riservata sul sito dove recuperare i video di tutti gli interventi degli espositori.

Per chi invece volesse ripercorrere (o vedere per la prima volta) i momenti migliori delle edizioni precedenti, sul canale YouTube dell’evento sono disponibili le interviste a tutti i protagonisti.

Contatti

Per restare aggiornati su tutto ciò che riguarda l’edizione 2021 del Global Summit Logistics & Supply Chain:

Gli altri eventi Global Summit

Con l’evento dedicato alla logistica e alla supply si apre la stagione 2021 del Global Summit che comprende: