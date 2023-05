GLOC 2023, Simonetta Cheli (ESA): così gestiamo dati dallo spazio

Oslo, 24 mag. (askanews) – I dati sull’osservazione della Terra dallo spazio sono una delle risorse principali a disposizione anche di chi studia il cambiamento climatico in corso sul nostro pianeta. L’ESA, Agenzia Spaziale Europea, acquisisce, gestisce e mette a disposizione questi dati scientifici alla comunità di studiosi come alle imprese. Nell’ambito della conferenza su spazio e Climate Change GLOC 2023, in corso a Oslo, Simonetta Cheli, direttrice del programma di osservazione della Terra dell’ESA ha spiegato ad askanews come l’Agenzia gestisce l’enorme mole di informazioni ricevute dai satelliti attraverso il centro di Frascati.