Gloria Zanin: "A 8 anni un uomo mi portò in un campo e mi chiese di slacciargli i pantaloni"

L’ex Miss Gloria Zanin ha confessato che a 8 anni un uomo l’avrebbe portata in un campo isolato con l’intenzione di molestarla.

Gloria Zanin: il dramma

L’ex Miss Gloria Zanin ha vissuto un evento molto traumatico da bambina quando, uscita dal catechismo, sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe portata in un campo isolato e lì le chiese di slacciargli i pantoloni. La modella, che all’epoca dei fatti aveva solamente 8 anni, si sarebbe messa a urlare e alla fine il pedofilo, forse impietosito, l’avrebbe riportata a casa incolume. A seguito della vicenda Gloria Zanin ha dichiarato di aver vissuto delle ansie e ha anche ammesso di essersi recata da uno psicologo.

“Spero di essere d’aiuto ad altri genitori, bisogna tenere sempre alta l’attenzione perché basta davvero un attimo. Nel mio caso posso raccontarlo, ma altre vittime non sono state fortunate quanto me. I bambini non si toccano. Non si viola l’innocenza dell’infanzia. Dicono che la pedofilia sia una malattia, ma io non la giustificherò mai”, ha affermato, e ancora:

“Come avevo fatto altre volte, mi sono avviata dall’oratorio verso casa, che dista circa un chilometro. Un uomo si accostò con una Fiat 126 bianca, mi chiese informazioni. Doveva andare proprio nella via in cui abitavo. Mi disse: “Sali in macchina, ti accompagno io”. Da bambina di 8 anni, risposi: “No, grazie”. E lui, in modo fermo: “Sali in macchina”. Così, mi sono trovata in auto con questo estraneo. Gli ho indicato dove abitavo. Lui aveva un dito nero, mi disse: “Guarda, mi sono fatto male alla mano, ho bisogno di fare la pipì, mi puoi aiutare a spogliarmi per favore?”. Non risposi, ero scioccata. Proseguì dritto, rispetto a dove abitavo io. Nel frattempo ricordo di aver visto la macchina di mio padre uscire dalla via di casa mia.”

In seguito alla vicenda l’ex Miss ha dichiarato di aver provato vergogna e, per questo, avrebbe impiegato anni prima di parlare di quel terribile fatto con sua madre e le persone a lei vicine.