Gmg Lisbona, l'arrivo dei pellegrini tra cori, balli e sorrisi

Roma, 1 ago. (askanews) – Tra cori, balli e sorrisi i pellegrini riempiono le strade di Lisbona, mentre il più grande raduno cattolico, una settimana di incontri religiosi nota come la Giornata mondiale della Gioventù (Gmg), prende il via nella capitale portoghese, alla vigilia dell’arrivo di Papa Francesco.

Sono attese decine di migliaia di giovani da tutto il mondo per la prima Gmg dopo il periodo del Covid che ha bloccato l’appuntamento inizialmente previsto nel 2022.

Bergoglio arriverà in Portogallo mercoledì mattina per ripartire domenica 6 agosto dopo aver vissuto il lungo momento con i giovani, immergendosi in incontri e momenti di raccoglimento e preghiera che culmineranno con la messa domenicale nel “Campo da Graca”, nel grande Parque Tejo di Lisbona dove sono attese migliaia di persone.