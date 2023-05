Goberti (Plenitude): Manifesto Banco energia rientra nel nostro Dna

Roma, 25 mag. (askanews) – “Abbiamo affrontato e aderito a questo progetto con grande entusiasmo perché sicuramente rientra nel nostro Dna di società benefit. Il progetto sostanzialmente si articola su due attività: con la prima cerchiamo di aiutare le famiglie vulnerabili, duecento famiglie vulnerabili, di Torino e di Napoli, con un contributo per pagare le loro bollette energetiche, ovviamente di qualsiasi operatore e il secondo invece è indirizzato ad educare all’uso efficiente e più attento dei consumi energetici a casa”. Lo ha detto Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, partecipando alla Quarta Plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica” del Banco dell’energia, che fa il punto sulla situazione della povertà energetica in Italia.