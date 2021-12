La donna si chiamava Maria Grazia Spallina ed era da tempo debilitata da una grave malattia. È stata stroncata da un improvviso malore a Godega

La donna si chiamava Maria Grazia Spallina ed era da tempo debilitata da una grave malattia. È stata stroncata da un improvviso malore.

Godega, mamma accompagna la figlia all’altare e muore improvvisamente

Sabato 11 dicembre Maria Grazia aveva accompagnato la figlia Manuela all’altare, per il suo matrimonio con Antonino, alla chiesa di Godega nella provincia di Treviso.

Una giornata che sembrava essere perfetta, ma si è presto trasformata in tragedia. Maria Grazia è stata infatti colpita da un improvviso malore nel corso della serata che non le ha lasciato scampo.

Godega, mamma accompagna la figlia all’altare e muore improvvisamente

Maria Grazia Spallina, aveva 68 anni ed era da tempo debilitata da una grave malattia che non le rendeva facile la deambulazione. Si trovava infatti in cura al Cro di Aviano.

Maria Grazia, siciliana, originaria di Villarosa, vicino Enna, aveva lavorato in passato come impiegata nel tribunale di Enna e nella cancelleria del giudice di pace di Villarosa: si era trasferita nella Marca, con il marito Enrico, solo da alcuni mesi, per potersi sottoporre alle cure del centro oncologico di Aviano.

Godega, mamma accompagna la figlia all’altare e muore improvvisamente

Il funerale si è tenuto Mercoledì alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Godega.

La donna lascia anche un altro figlio, Salvatore e la sorella Rosalba.