Questa mattina, venerdì 12 maggio 2023, si è verificato un violento schianto tra un’auto e un camion a Pianzano di Godeva di Sant’Urbano.

Godega, violento scontro tra auto e camion

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 maggio 2023, si è verificato un violento schianto tra un’auto e un camion. L’incidente si è verificato a Pianzano di Codega di Sant’Urbano, più precisamente lungo il rettilineo che va verso l’autostrada, all’altezza dell’incrocio con via Baver. Un’automobile, una Toyota Aygo, si è violentemente scontrata con un mezzo pesante.

Incidente a Godega: soccorsi e messa in sicurezza

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Sul posto, oltre ad ambulanza e automatica, anche l’elisoccorso del Suem. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia stradale di Vittorio Veneto, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto per cercare di capire se ci sono eventuali responsabilità.