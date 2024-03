Goitini (Bnl): "Futuro complesso, affianchiamo le imprese"

Bologna, 14 mar. (askanews) - Il futuro economico italiano è "ancora complesso, a tratti complicato", per questo occorre "stare a fianco delle imprese e accompagnarle" nella crescita "in Italia ma anche fuori dai confini domestici". È l'impegno preso dall'amministratore delegato Bnl e responsabile...

Bologna, 14 mar. (askanews) – Il futuro economico italiano è “ancora complesso, a tratti complicato”, per questo occorre “stare a fianco delle imprese e accompagnarle” nella crescita “in Italia ma anche fuori dai confini domestici”. È l’impegno preso dall’amministratore delegato Bnl e responsabile Bnp Paribas in Italia, Elena Goitini, alla tavola rotonda “Emilia-Romagna: il futuro parte dal territorio” organizzato a Bologna.

“Il ruolo della banca, soprattutto di una banca commerciale, è quello di stare a fianco alle imprese – ha spiegato Goitini -, è quello di accompagnare attivamente le imprese per connettere il territorio con il futuro. Un futuro che come Bnl Bnp Paribas vediamo ancora complesso, a tratti complicato, ma con tante opportunità”. Per cogliere queste opportunità, ha ricordato l’a.d. “bisogna farsi trovare pronti, e il sistema imprenditoriale di questa regione lo è, ma poi bisogna scegliere compagni di viaggi capacità di accompagnare in maniera costruttiva questo percorso di crescita”.

“Pensiamo che si debba stare vicino” alle imprese “abilitando accessi – ha proseguito Goitini – e gli accessi passano attraverso la capacità di avere piattaforme globali. Come Bnl Bnp Paribas siamo fortemente radicati su questo territorio, in Italia siamo oltre 16mila al servizio di oltre 10 milioni di clienti, ma siamo anche parte della prima banca europea”. Quindi abbiamo “la capacità di riuscire davvero a connettere un forte radicamento territoriale con una presenza globale in tutti i continenti, quindi accompagnare in Italia ma anche fuori dai confini domestici”.