Dopo 56 anni la Uefa starebbe pensando di eliminare la regola del gol che vale doppio in trasferta nelle competizioni europee a scontro diretto.

Potrebbe essere una svolta dal significato quasi epocale il cambiamento del regolamento proposto dal comitato competizioni dell’UEFA, la Union of European Football Associations, ovvero la società svizzera che gestisce il calcio e il calcio a 5 in Europa.

Gol che vale doppio in trasferta: la UEFA potrebbe eliminare la regola

Dal prossimo anno, infatti, potrebbe terminare la regola del gol che, a parità di punteggio, vale doppio in trasferta nelle coppe europee a eliminazione diretta. Il Comitato, riunitosi nella giornata di venerdì 28 Maggio 2021, alla presenza del presidente sloveno Aleksander Ceferin, ha votato a favore dell’abrogazione della norma. Ora per diventare ufficiale dovrà essere varata dall’esecutivo di Nyon, sede dell’UEFA.

Gol che vale doppio in trasferta: regola in vigore dal 1965

La regola del gol che vale doppio in trasferta è in vigore dal 1965. I dirigenti UEFA avrebbe deciso di cambiarla perchè ritenuta ormai obsoleta. Se verrà confermata la decisione, i risultati delle partite avranno lo stesso valore sia in casa sia in trasferta. Ecco un esempio per capire meglio come potrebbe cambiare il regolamento.

Gol che vale doppio in trasferta: come cambierebbe il regolamento

Durante le partite a eliminazione diretta su doppio turno, dai sedicesimi alla semifinale di Europa League e dagli ottavi alla semifinale di Champions League per intenderci, con l’attuale regolamento, se il match di andata finiva 2-1 per la squadra di casa (squadra A) e il ritorno 1-0 per l’altra (Squadra B), la squadra B si sarebbe qualificata per il turno successivo a causa del gol che è riuscita a segnare in trasferta.

Con il cambio del regolamento, invece, i gol segnati in casa e in trasferta avrebbero lo stesso valore. Questo significa che a parità di reti segnate nelle due partite di qualificazione (nel nostro esempio quindi sia la squadra A sia la squadra B avrebbero segnato 2 gol) si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigori.

Chissà quanti milioni di tifosi e appassionati di calcio di ogni squadra e Paese, apprendendo del cambio di questa regola, si stanno immaginando come sarebbero andate alcune partite se i gol segnati in trasferta non fossero valsi il doppio…

