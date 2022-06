Golden Gala, terzo posto per Elena Bellò. Tamberi chiude a 2.24

Al Golden Gala Pietro Mennea ci sono state grandi emozioni. Elena Bellò ha centrato un meraviglioso terzo posto negli '800 metri. Tamberi si è dovuto fermare a 2.24.

Al Golden Gala Pietro Mennea, in questa serata di giovedì 9 giugno hanno sfilato le grandi stelle dell’Atletica. Da Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi a Roberta Bruni, gli azzurri hanno regalato grandi emozioni. I risultati importanti non sono certo mancati.

Il grande assente della competizione è Marcell Jacobs. L’azzurro classe 1994 che è fuori per infortunio ha fatto sapere che gli allenamenti non sono stati interrotti e che mira ad un suo ritorno a breve: “Io spero di essere ai Campionati italiani, bisogna vedere i medici cosa decidono. Io avrei gareggiato anche oggi, ma poi i dottori ti fanno capire e riflettere“. Nel frattempo fa emozionare il bellissimo abbraccio tra Jacobs e l’altro campione azzurro Gianmarco Tamberi.

𝐁𝐄𝐋𝐋𝐎̀ 𝐃𝐀 𝐒𝐎𝐆𝐍𝐎!!! 👏👏👏 L’azzurra Elena Bellò riporta l’Italia sotto i due minuti negli 800 dopo 12 anni! Straordinario terzo posto negli 800 con 1:58.97 al Golden Gala! 🇺🇸 L’oro olimpico Athing Mu (Usa) alla migliore prestazione mondiale 2022: 1:57.01 pic.twitter.com/p84updSrhS — Atletica Italiana (@atleticaitalia) June 9, 2022

Golden Gala i risultati, bellissimo terzo posto per Elena Bellò

Uno dei risultati più belli è quello portato a casa dall’azzurra Elena Bellò che ha realizzato un ottimo terzo posto negli ‘800 metri con il tempo di 1’58″97.

Davanti a lei si sono piazzate la francese Lamote con 1’58″48 e la statunitense Athing Mu con 1’47″01.

Ottima prestazione di Filippo Tortu

Tra le gare da ricordare di questo Golden gala segnaliamo l’ottimo terzo posto di Filippo Tortu che nei 200 metri ha realizzato un buon 20”40. L’atleta davanti ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Sono partito davvero male, poi un discreto lanciato. Qualche piccolo segnale si è visto, anche se avrei sperato di fare meglio”.

Ha portato invece a casa un discreto quarto piazzamento Eseosa Desalu che comunque ha realizzato il tempo di 20″59. Non ha brillato invece Larissa Iapichino che ha chiuso ottava con 6,47 nell’ultimo salto e con 6,55 come miglior risultato. Infine la primatista Roberta Bruni ha chiuso con un bellissimo secondo posto. La festa però per lei è stata doppia: oggi si è anche laureata in “Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e natura” presso l’Università della Tuscia di Viterbo.