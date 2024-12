Golden Globe: 10 candidature per "Emilia Perez", c'è anche Vermiglio

Roma, 9 dic. (askanews) – Musical in prima fila quest’anno a Hollywood. Sono state svelate le candidature dei prossimi Golden Globe e a dominare c’è “Emilia Perez” del francese Jacques Audiard con ben 10, tra cui quelle per il miglior musical o commedia, miglior regista, attrice protagonista, Karla Sofia Gascon e attrice non protagonista, sia con Selena Gomez che con Zoe Saldana.

Anche il musical “Wicked” adattamento di successo di Broadway, con Ariana Grande e Cynthia Erivo, sulle streghe del “Mago di Oz”, ha ottenuto quattro nomination, tra cui quella per la miglior commedia e quelle per le due attrici.

Sette candidature per “The Brutalist” e sei per “Conclave” ma l’Italia festeggia per la nomination di “Vermiglio” di Maura Delpero come miglior film in lingua straniera, in attesa di sapere tra qualche giorno se rientrerà anche nella shortlist per gli Oscar.

Inoltre, Isabella Rossellini è candidata come miglior attrice non protagonista per “Conclave” e Luca Guadagnino è presente con “Queer” nella cinquina del miglior attore in un film drammatico, Daniel Craig, e con “Challengers” nella categoria miglior commedia, con Zendaya candidata a migliora attrice, per la miglior colonna sonora originale e la miglior canzone originale (“Compress/Repress” di Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino).

Tra le varie candidature annunciate da Mindy Kaling e Morris Chestnut spicca quella di Kate Winslet come miglior attrice drammatica nel film “Lee” e nella miniserie “The Regime”. La competizione nella categoria miglior attrice e attore protagonista di film drammatici è di altissimo livello: in cinquina con Winslet ci sono Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Fernanda Torres, Pamela Anderson. E tra gli attori, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Daniel Craig, Colman Domingo, Ralph Fiennes e Sebastian Stan. I vincitori degli 82esimi Golden Globe saranno annunciati il 5 gennaio.