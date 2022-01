Golden Globe, delusione per l’Italia: niente premio a Sorrentino

Los Angeles, 10 gen. (askanews) – “Il Potere del cane” come miglior film drammatico e “West Side Story” tra i musical e la commedia hanno dominato l’edizione 2022 dei Golden Globes, ma nessun premio per Paolo Sorrentino ed “E’ stata la mano di Dio”. Una cerimonia low profile per la Hollywood Foreign Press Association che ha annunciato i vincitori di quest’anno sulle sue piattaforme social.

Alla serata hanno preso parte solo i giornalisti dell’organizzazione.

Nessuna celebrità, nessun tappeto rosso ma solo una diretta Twitter.

“Il Potere del cane” di Jane Campion ha vinto tre premi tra cui quello per la miglior regia e per il miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit-McPhee, mentre al revival di Steven Spielberg ne sono andati altri due. “Succession” e “Hacks” sono state dichiarate le migliori serie televisive dell’anno e la saga della famiglia di Logan Roy modellata sul clan dei Murdoch ha vinto altri due premi per le interpretazioni di Jeremy Strong (il figliol prodigo Kendall) e Sarah Snook, la sorella Shiv.

Il premio al miglior film straniero è andato a “Drive My Car” del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, tratto da un racconto di Haruki Murakami. Oltre a “E’ stata la mano di Dio” ai premi era candidato anche “Luca”, il film di animazione Disney Pixar firmato dall’italiano Enrico Casarosa a cui i giurati hanno preferito “Encanto”, una produzione Disney con canzoni originali di Lin-Manuel Miranda.

Altri premi sono andati a Nicole Kidman (“Being the Ricardos”) e Will Smith (“King Richard”), ad Andrew Garfield (‘Tick, Tickà BOOM!”) e Kate Winslet per la serie limitata “Mare of Easttown”.