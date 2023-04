Golden Globe Race, Kirsten Neuschaefer prima donna a vincere giro del mondo in solitario

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Impresa della velista sudafricana Kirsten Neuschaefer, vincitrice della Golden Globe Race 2023 e prima donna a conquistare il trofeo del giro del mondo in solitario su barche ormai vintage, e prima donna in assoluto in un giro del mondo a vela. La navigatrice di 39 anni, ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Impresa della velista sudafricana Kirsten Neuschaefer, vincitrice della Golden Globe Race 2023 e prima donna a conquistare il trofeo del giro del mondo in solitario su barche ormai vintage, e prima donna in assoluto in un giro del mondo a vela. La navigatrice di 39 anni, a bordo di Caper George 36 a chiglia lunga, armato a cutter e varato nel 1988, è tornata a Les Salbes d'Olonne da dove, insieme agli altri regatanti, era partita il 4 settembre scorso. "Un'avventura pazzesca", ha scritto sui suoi social il navigatore oceanico Giancarlo Pedote, ottavo all'ultima edizione del Vendée Globe sul suo Imoca Prysmian, tutt'altra barca rispetto a quelle dislocanti, e non plananti, cui è riservato il Golden Globe.

Neuschaefer era l'unica donna iscritta alla regata, riservata a imbarcazioni a chiglia lunga costruite senza utilizzo di fibre moderne e con almeno 35 anni di vita. A bordo navigazione tradizionale, senza apparati elettronici e informatici: sestante, timone a vento, bussola e carte nautiche. Unica eccezione per i collegamenti la radio Ssb a onde corte e il satellitare da usare solo in emergenza.