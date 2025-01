Golden Globe, Zoe Saldana: in Emilia Perez quattro donne incredibili

Roma, 7 gen. (askanews) – Ha vinto quattro Golden Globe, come miglior film musicale, miglior film in lingua straniera, per l’attrice non protagonista Zoe Saldana, la canzone “El mal”, e ora “Emilia Perez” si prepara ad essere uno dei grandi protagonisti degli Oscar. Intanto il 9 gennaio il film di Jacques Audiard, che racconta la trasformazione di un narcotrafficante in una donna, arriva nei cinema italiani con le sue quattro straordinarie attrici, Karla Sofìa Gascon, Selena Gomez, Adriana Paz, e la scatenata Zoe Saldana, che nel film recita, canta e balla magnificamente. “Questo per me non è un film politico ma è l’inizio di una dibattito che riguarda la nostra società. – ha detto l’attrice – Sono felicissima di come venga recepito e accolto nel mondo, avevo bisogno di avere un po’ più di speranza nell’essere umano. Credo sia fondamentale supportare il diritto di scelta delle persone a fare quello che vogliono con il loro corpo”.

Saldana nel film interpreta Rita, un avvocato che un giorno riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. Incarico che accetta, che la proietta in un mondo femminile pieno di sfaccettature e le cambia totalmente la vita. “Per me la cosa più importante in questa storia erano queste quattro incredibili donne guidate da Emilia Perez, che sono audaci, provocatorie, in cui ci si può riconoscere, che fanno sognare, sono super coraggiose. E io volevo assolutamente farne parte” ha concluso Saldana.