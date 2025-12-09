Golden Globes, "Una battaglia dopo l'altra" guida le nomination con 9

Roma, 9 dic. (askanews) – Si scalda la stagione dei premi cinematografici in vista degli Oscar. Annunciate l’8 dicembre le nomination degli 83esimi Golden Globes che quest’anno incoronano come più nominato “Una battaglia dopo l’altra” (One Battle After Another) di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, con 9 candidature incluse quelle per miglior film, regia e sceneggiatura e miglior attore.

Seguono “Sentimental Value” con otto, “Sinners” con sette e “Hamnet” con sei.

Cinque nomination per il “Frankenstein” di Guillermo del Toro, e per “Wicked – Parte 2”, mentre per la tv spiccano “The White Lotus” e la mini-serie “Adolescence”. Nulla da fare per “Familia” di Francesco Costabile, candidato ufficiale dell’Italia agli Oscar.

L’attore statunitense Marlon Wayans che ha letto le candidature, ha accolto con favore che un film politicamente impegnato come quello con DiCaprio e la commedia drammatica norvegese “Sentimental Value” guidino le nomination. “Lo spettacolo è molto più inclusivo – ha detto – penso che dia il tono all’inclusione, soprattutto quando si tratta di film stranieri. Guardo alla diversità di quest’anno, non solo in termini di colore della pelle, anche di età, eè davvero emozionante. Penso che sarà una grande festa per tutti”. La cerimonia con i premi si terrà l’11 gennaio.