Golf: Abodi, 'Ryder Cup meraviglioso spot per Roma e l'Italia'

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – “Ci siamo! Ancora pochi giorni e prenderà vita uno degli eventi sportivi più affascinanti e mediatici al mondo. I riflettori saranno puntati sul Marco Simone Golf Club e sull’intera macchina organizzativa che ha saputo fare squadra come un’orchestra, ognuno nel proprio ruolo, ma in perfetta sintonia. La Ryder Cup 2023 sarà un meraviglioso spot per la città di Roma e l’Italia che farà il giro del mondo ed entrerà nelle case di centinaia di milioni di appassionati che potranno godere dello spettacolo sportivo di una competizione unica nel suo genere, tra due Continenti – Europa e Stati Uniti – in un confronto che non sarà solo sportivo. Un evento del genere non è solo la celebrazione dell’eccellenza di uno sport universale, ma anche una formidabile opportunità di promozione del “golf per tutti” che mi auguro riesca a esprimersi diffusamente, in tutte le sue dimensioni, anche in Italia". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sulla Ryder Cup al via tra una settimana a Roma.

"Avverto la solennità dell’appuntamento che, come detto, va ben oltre la prestigiosa dimensione sportiva, arricchita dagli evidenti significati geopolitici, dalla valenza promozionale in chiave turistica, che moltiplica i suoi effetti con il contributo delle eccellenze artistico-culturali e enogastronomiche che l'Italia offre come nessun'altra Nazione al mondo -prosegue il ministro-. Chi avrà il piacere e l'onore di seguire questa manifestazione, direttamente sulle incredibili tribune del "Marco Simone" o davanti a una televisione, scoprirà la dimensione del golf partecipato con una passione e anche con un tifo che non ti aspetti, perché normalmente il golf è silenzio, riflessione, concentrazione. Qui invece siamo al massimo livello dell'entusiasmo, in una coinvolgente dimensione popolare".

"Un evento come la Ryder Cup porta entusiasmo e visibilità, ma sarà fondamentale non far "evaporare" questo patrimonio di interesse, che mi auguro lasci come eredità la voglia, associata alla capacità, di far fare un salto di qualità al golf italiano, rendendolo familiare, avvicinandolo sempre più a tutti, alle famiglie e, attraverso le scuole, a bambine e bambini. Come avviene in tanti Paesi del mondo. L’Italia è pronta, dimostrando le proprie capacità organizzative, anche attraverso la realizzazione in tempo utile – merito della società regionale ASTRAL e del Comune di Roma – di una serie di infrastrutture viarie, finanziate dal Governo, che rimarranno patrimonio di un territorio nel quale vivono, operano e transitano ogni giorno più di un milione di persone. Ora sta al Team Europe finire il capolavoro e meritare il Trofeo, perché in questa occasione non c'è un montepremi: in palio c'è “solo” la Coppa e l'onore della vittoria… e quest’ultimo ha un valore inestimabile”, conclude Abodi.