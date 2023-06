Golf: Angelucci, 'i grandi eventi convogliano turismo d’alta qualità'

Guidonia, 22 giu. - (Adnkronos) - “Nell’evento di oggi è emersa l’importanza dei grandi eventi in Italia e nella Capitale e quanto sia fondamentale l’aver preparato in un certo modo l’avvento della Ryder Cup, che sarà un evento importante a livello mondial...

Guidonia, 22 giu. – (Adnkronos) – “Nell’evento di oggi è emersa l’importanza dei grandi eventi in Italia e nella Capitale e quanto sia fondamentale l’aver preparato in un certo modo l’avvento della Ryder Cup, che sarà un evento importante a livello mondiale e per noi è un onore poterlo ospitare”. Così Mariano Angelucci, Presidente della XII Commissione Grandi eventi, intervenuto in occasione degli “Stati Generali Mondo Lavoro”, tavolo d’incontro istituzionale organizzato presso il “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia.

Angelucci si è concentrato sul volano che manifestazioni del genere rappresentano per un turismo di qualità: “Ci stiamo operando per ospitare eventi diversi nella settimana precedente e in quella successiva alla Ryder Cup. Fare della Capitale d’Italia il centro del golf a livello mondiale riflette la politica che stiamo portando avanti, ovvero portare nel nostro Paese grandi avanti di qualità, che a loro volta convogliano un turismo di qualità in modo da aumentare la permanenza media del turista e conferire benessere economico, accompagnando il tutto con una serie di investimenti sulle infrastrutture che migliorerebbero la vita dei residenti di Roma”, ha concluso il Presidente della XII Commissione Grandi eventi.