Golf: Chimenti, 'Incendio Ryder Cup? Strutture sono le loro, per fortuna non durante evento'**

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Stanno cercando di capire se si sia trattato di un corto circuito o di qualcosa di diverso. Non ho nessuna notizia in merito anche perché siamo assolutamente estranei noi come Federazione, e non c'entra neanche il Circolo del Marco Simone, perché sono tutte cose della Ryder Cup che vengono poi riutilizzate per la futura manifestazione. Sono tutte strutture loro". Lo ha detto il presidente della Federgolf Franco Chimenti all'Adnkronos, parlando dell'incendio scoppiato all’interno dell'impianto del Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup che si è chiusa pochi giorni fa, che ha mandato un fumo alcune strutture realizzate appositamente per la manifestazione sportiva.

"La procura di Tivoli, competente per territorio, aprirà un fascicolo di indagine per accertare le cause? E' chiaro. C'è l'ipotesi di un incendio doloso? Speriamo di no, comunque fortunatamente non è successo niente di irreparabile. Io fino alla fine quando si diceva è un gran successo, dicevo aspettiamo la fine. Per fortuna una cosa di questo genere non è successa con le tribune della Ryder piene, perché poteva essere una tragedia. Se ne sarebbero accorti sicuramente subito, ma il rischio sarebbe stato alto", ha aggiunto Chimenti. Il padiglione colpito è stato infatti quello dell’area della cosiddetta Hospitality, destinata agli spettatori Premium. L’incendio sarebbe partito dalle tribune che si trovano a ridosso dei campi da gioco.