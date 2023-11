Golf: DP World Tour, Francesco Molinari in gara al Nedbank Challenge

Sun City, 7 nov. - (Adnkronos) - Il DP World Tour va in Sudafrica per il penultimo appuntamento stagionale dove al Gary Player CC di Sun City è in programma dal 9 al 12 novembre il Nedbank Golf Challenge, uno dei tornei più prestigiosi del circuito, giunto alla 41/a edizione. L’e...

Sun City, 7 nov. – (Adnkronos) – Il DP World Tour va in Sudafrica per il penultimo appuntamento stagionale dove al Gary Player CC di Sun City è in programma dal 9 al 12 novembre il Nedbank Golf Challenge, uno dei tornei più prestigiosi del circuito, giunto alla 41/a edizione. L’evento anticipa di una settimana il DP World Tour Championship (16-19 novembre, Jumeirah Golf Estates, Dubai), quinta gara delle Rolex Series e ultima dell’anno in cui i primi 50 classificati nella money list si contenderanno un montepremi di 10 milioni di dollari e verrà incoronato il miglior giocatore del tour. Di rilievo anche il montepremi in Sudafrica, che sarà di sei milioni di dollari. Torna in campo Francesco Molinari in un contesto di 66 concorrenti nel quale difenderà il titolo l’inglese Tommy Fleetwood, che si è imposto nelle ultime due edizioni, la prima nel 2019 (nel 2020 e 2021 non si è giocato per la pandemia) e in cerca di una tripletta di fila al momento mai riuscita, ma prerogativa in anni diversi dei sudafricani Nick Price, David Frost ed Ernie Els e dell’inglese Lee Westwood.

Nel field di ottima qualità figurano sette giocatori, sei in campo e uno negli staff, che sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club hanno preso parte alla spettacolare Ryder Cup di Roma, la prima disputata in Italia: Max Homa, numero otto e il più in alto nel World Ranking, e Justin Thomas, che hanno fatto parte del Team USA, l’inglese Justin Rose, il danese Nicolai Hojgaard e lo scozzese Robert MacIntyre, oltre a Fleetwood il quale nell’occasione ha realizzato il punto decisivo per la vittoria del Team Europe, che ha avuto tra i vice capitani Francesco Molinari.

Non saranno i soli a puntare in alto con al via ben 24 vincitori stagionali compresi il polacco Adrian Meronk, tre titoli, e i sudafricani Thriston Lawrence e Ockie Strydom, lo svedese Vincente Norrman e lo spagnolo Pablo Larrazabal con due. Ricordiamo, tra gli altri, tutti con un successo, il finlandese Sami Välimäki, suo il precedente Qatar Masters, i francesi Matthieu Pavon, Victor Perez e Antoine Rozner, i danesi Rasmus Hojgaard e Thorbjorn Olesen, il neozelandese Ryan Fox e gli inglesi Dale Whitnell e Daniel Brown. Da seguire l’altro past winner, oltre a Fleetwood, il sudafricano Branden Grace (2017).