Golf: Gualtieri, 'Ryder Cup ci dà carte in più per nostra candidatura a Expo 2030'

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – "La Ryder può aiutare per l’Expo 2030? Vedere Roma pronta ad un grande evento, accoglierlo nel migliore dei modi possibili, e fino ad ora sta andando tutto bene, sicuramente è un biglietto da visita positivo che dimostra anche poi che c’è un valore aggiunto nella città, un contorno che pochi altri hanno da offrire. Questo vale anche per l’Expo, lo stiamo dicendo. Ovviamente la partita per l’Expo è molto complessa, con competitor molto agguerriti, si gioca su un altro terreno, votano gli ambasciatori, non i cittadini, ma sicuramente la Ryder ci da delle carte anche per l’Expo". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al suo arrivo al Marco Simone golf Club dove si terrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup, in merito alla candidatura di Roma oltre a quelle di Busan nella Repubblica di Corea e Riad per l’Arabia Saudita per ospitare l'Expo 2030.