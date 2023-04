Golf: Korea Championship, vittoria di Larrazábal e Migliozzi 14°

Incheon, 30 apr. – (Adnkronos) – Pablo Larrazábal ha vinto con 276 colpi (68 70 71 67, – 12) il Korea Championship, torneo del DP World Tour disputato a Incheon, in Corea del Sud. Grande rimonta di Guido Migliozzi che con un 63 (-9) finale ha recuperato 49 posizioni terminando 14ª con 282 (74 70 75 63, -6) sul percorso del Jack Nicklaus Golf Club (par 72). Larrazábal è partito dopo le prime 54 buche in seconda posizione a un colpo dal leader, lo scozzese Robert Macintyre vincitore della scorsa edizione del DS Automobilies Open d’Italia. Con due birdie sulle prime nove buche e altri quattro sulle seconde, dopo un bogey alla 10ª, ha realizzato il 67 (-5) che gli ha permesso di conquistare l’ottavo titolo del DP World Tour a un paio di settimane dal suo 40° compleanno. Per lui un assegno da 308.790 euro su un montepremi circa 1.820.000 euro (due milioni di dollari la cifra ufficiale).

In seconda posizione con due colpi di ritardo il danese Marcus Helligkilde (278, -10) e in terza con 279 colpi (-9) l’iberico Jorge Campillo, lo scozzese Scott Jamieson, l’olandese Joost Luiten e il sudcoreano Sang Hyun Park. Ottimo giro finale di Migliozzi, che con 9 birdie e nessun bogey ha realizzato il miglior score di giornata, confermando i segni di ripresa. Quello disputato a Incheon, in Corea Del Sud, è stato il 18° torneo del DP World Tour 2022-23, esclusi major e WGC, che fino a ora è rimasto sempre fuori dall’Europa e che vi debutterà la settimana prossima in occasione del DS Automobiles 80° Open d’Italia in programma dal 4 al 7 maggio al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro della Ryder Cup 2023 (29 settembre – 1 ottobre).