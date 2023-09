Golf: l'attesa per la Ryder Cup è quasi finita, tra una settimana il via allo show

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - L’Italia e Roma si preparano ad ospitare, per la prima volta nella storia quasi centenaria della competizione, la Ryder Cup. L’attesa è quasi finita e il countdown è agli sgoccioli. Mancano solo 7 giorni al via del torneo più importante ...

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – L’Italia e Roma si preparano ad ospitare, per la prima volta nella storia quasi centenaria della competizione, la Ryder Cup. L’attesa è quasi finita e il countdown è agli sgoccioli. Mancano solo 7 giorni al via del torneo più importante al mondo di golf, quello che dal 29 settembre al 1° ottobre vedrà il Team Europe guidato da Luke Donald e il Team Usa di Zach Johnson sfidarsi sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. La settimana dell’evento si aprirà già lunedì 25 settembre quando le due squadre arriveranno nella Città Eterna. La prima conferenza stampa dei due capitani è in programma alle ore 15:30. Poco più tardi, alle 17:00, nell’anfiteatro romano di Sutri (Viterbo), andrà invece in scena la cerimonia di apertura della Junior Ryder Cup.

Dall’All Star Match (esibizione all’insegna anche dell’inclusione sociale), che vedrà in campo campioni dello sport, da Novak Djokovic a Carlos Sainz, da Andryi Shevchenko a Gareth Bale, alla Cena di Gala alle Terme di Caracalla che, come la gara tra celebrità andrà in scena mercoledì 27 settembre, quando il Team Europe e il Team Usa si ritroveranno a Piazza di Spagna per una foto ufficiale sulla Scalinata di Trinità dei Monti. Poi, i protagonisti della 44esima edizione della Ryder Cup ‘sfileranno’ lungo Via dei Condotti, nel cuore di Roma. Uno spot per la Città Eterna, candidata a ospitare l’Expo 2030, e un volano per il turismo. Giovedì 28, alle ore 16:00 nel Ryder Cup Village del Marco Simone Golf & Country Club, si terrà invece la cerimonia di apertura della Ryder Cup, che sarà condotta da Melissa Satta e rappresenterà un momento attesissimo dell’evento.

Che vanterà una copertura mediatica mondiale e che in Italia sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky (Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf) e dalla Rai (Rai 2, Rai Sport e Rai Play). Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre sarà invece il campo a parlare. La compagine continentale, unita sotto un’unica bandiera (caso unico nello sport), che ha tra i vicecapitani due azzurri, i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo, insegue il riscatto dopo la sconfitta netta (19-9) del 2021 in Wisconsin. Mentre la squadra americana sogna un’impresa che, Oltreoceano, manca da 30 anni e quindi dal 1993.

Era il 14 dicembre 2015. L’Italia, grazie all’impegno e all’intuizione del Presidente della Federgolf, Franco Chimenti, conquistò il diritto di ospitare la Ryder Cup. Un viaggio durato 2.846 giorni, caratterizzato anche dal rinvio di un anno (causa Covid-19) della competizione che, giorno dopo giorno, da sogno si è trasformato in realtà. Compagni di viaggio sono state le Istituzioni. Dal Governo, a fare da capofila il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Turismo e il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Dipartimento per lo Sport, a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, da ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo alla Regione Lazio, al Comune di Roma e al CONI.

A Roma in arrivo 250.000 spettatori da tutto il mondo. Uno spot per l’Italia e un volano per il turismo – Per la prima Ryder Cup italiana sono attesi circa 250.000 spettatori da tutto il mondo (arriveranno appassionati da 85 differenti Nazioni, con richieste per assicurarsi un biglietto pervenute da 140 Paesi). Dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania e all’Irlanda. Questi i Paesi (in termini di spettatori) più rappresentati. Nel Media Centre saranno circa 900 gli accreditati (in rappresentanza di oltre 30 Nazioni). Mentre oltre 7.000 persone lavoreranno per la buona riuscita dell’evento, di cui 1.200 volontari. Ben 39 i broadcaster coinvolti, con la Ryder Cup che sarà trasmessa in almeno 170 Paesi. Un volano per il turismo, tra alberghi e ristoranti sold out, e un’occasione unica per il golf italiano.

Una Roma da Ryder Cup, come nessun appassionato di golf aveva mai visto prima. Quanto sei bella Roma non è solo il titolo di una celebre canzone. Ma è anche la fotografia della Città Eterna che, per il terzo evento sportivo più importante, è stata personalizzata per l’occasione. Dal Foro Italico ai ponti Vittorio Emanuele II, Risorgimento, Garibaldi, Duca d’Aosta e Regina Margherita, passando per via dei Condotti, via Tiburtina e la stazione Termini. Queste e molte altre le zone di Roma allestite per l’occasione tra gonfaloni, schermi led pubblicitari e P.I.T. (Punti di informazione turistica).

La passione per il golf arriva su Topolino – “Se puoi sognarlo, puoi farlo” amava ripetere Walt Disney che sempre ricordava come, quell’avventura, fosse partita da un topolino. E nel numero 3.540 di Topolino, in edicola e fumetteria da mercoledì 27 settembre, ci sarà anche una storia dedicata al golf intitolata Zio Paperone e la rivincita della Wild Card. Per avvicinare sempre più lettori di ogni età a questo sport in continua espansione, anche nel segno di “Golf a Scuola”, iniziativa inserita nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2023, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, per la quale la Federazione Italiana Golf ha firmato lo scorso luglio un protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministro per lo Sport e i Giovani.

Lunedì 25 settembre la prima conferenza dei capitani e la cerimonia di apertura della Junior Ryder Cup: Il Media Centre del Marco Simone Golf & Country Club verrà inaugurato lunedì 25 settembre quando, alle ore 15:30, ci sarà la prima conferenza stampa dei due capitani: Luke Donald e Zach Johnson. Nello stesso giorno, ma nel suggestivo anfiteatro romano di Sutri, si terrà la cerimonia di apertura della Junior Ryder Cup. Nel team Europe Under 18 (composto, così come quello statunitense, da 6 ragazzi e altrettante ragazze) ci saranno anche due azzurri: la romana Francesca Fiorellini, reduce dall’impresa in Spagna nella Junior Solheim Cup, e il milanese Giovanni Binaghi. La Junior Ryder Cup si giocherà dal 26 al 28 settembre. I primi due giorni di gara andranno in scena al Golf Nazionale di Sutri. Mentre l’ultimo al Marco Simone Golf & Country Club.

Martedì 26 settembre il Marco Simone Golf & Country Club aprirà al pubblico, mentre al Golf Nazionale di Sutri prenderà il via la Junior Ryder Cup – Il Marco Simone Golf & Country Club aprirà al pubblico martedì 26 settembre (dalle ore 6:15 del mattino), quando andranno in scena i primi allenamenti delle due squadre, con capitani e campioni che si presenteranno poi in sala stampa per le interviste di rito prima di far ritorno al Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel, albergo ufficiale della Ryder Cup 2023. Mercoledì 27 settembre l’All Star Match, la foto ufficiale delle due squadre a Piazza di Spagna e la Cena di gala alle Terme di Caracalla – Quella di mercoledì 27 settembre sarà una giornata da vivere tutta d’un fiato. Se il Golf Nazionale ospiterà il secondo giorno di gara della Junior Ryder Cup, il Marco Simone Golf & Country Club accoglierà non solo i ‘Practice Round’ ma anche l’All Star Match che prenderà il via alle ore 13:00 e si disputerà sulla distanza di 7 buche (la premiazione è prevista indicativamente per le ore 15:15 sul green della buca 18). Alle 18:30 a Piazza di Spagna ci sarà invece la foto ufficiale delle due squadre. Poi, ecco la Cena di gala in un luogo unico: le Terme di Caracalla.

Giovedì 28 settembre la cerimonia di apertura, i primi accoppiamenti della Ryder Cup e l’ultimo giorno di gara della Junior Ryder Cup – Dopo gli allenamenti dei due Team e al termine della premiazione della Junior Ryder Cup (ore 13:30 sul green della buca 18), alle 16:00 di giovedì 28 settembre ci sarà la Cerimonia di apertura della Ryder Cup che sarà condotta da Melissa Satta. Per l’occasione sono attese autorità e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Verranno presentate le due squadre e, sul palco, saliranno anche il cantautore Tom Grennan e la cantante lirica Carly Paoli. Dall’Inno di Mameli a quello alla Gioia fino all’Inno nazionale degli Stati Uniti. L’evento verrà trasmesso non solo in diretta su Sky Sport, ma anche su Rai 2. Al termine della Cerimonia ci saranno le interviste ai due capitani che poi annunceranno le scelte dei primi quattro match di doppio, con formula “foursomes”, che venerdì 29 apriranno la Ryder Cup.

Venerdì 29 settembre al via la sfida tra il Team Europe e il Team Usa – Venerdì 29 settembre, alle 7:35 del mattino, sul tee della buca 1 prenderà il via la 44esima edizione della Ryder Cup. Prima i quattro doppi “foursomes” poi, alle 13:20, i quattro “fourballs”. Sabato 30 settembre ancora i match di doppio prima del gran finale – Sabato 30 settembre alle 7:35 si tornerà in campo e saranno ancora i quattro doppi “foursomes” ad aprire il secondo giorno di gara. Mentre alle 13:20 cominceranno i “fourballs”.

Domenica 1° ottobre i 12 incontri di singolo determineranno la contesa – Domenica 1° ottobre alle 10:00 ci sarà il passaggio di testimone tra l’Italia e gli Stati Uniti quali ‘Host Nation’ della 45esima edizione della Ryder Cup in programma nel 2025 a Bethpage (New York). Quindi, alle 11:35 inizieranno i match di singolo (dodici, come da tradizione, quelli in programma). La premiazione della Ryder Cup 2023 è prevista, invece, per le ore 18:00.