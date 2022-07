Golf: Onorato, 'Ryder Cup grande opportunità, renderà più amara la rinuncia alle Olimpiadi'

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Credo che l’appuntamento della Ryder Cup renderà ancora più amara la rinuncia alle Olimpiadi del 2024. Avremmo unito un ‘filotto’ pazzesco: gli europei di nuoto, la Ryder Cup, gli europei di atletica leggera, le Olimpiadi e il Giubileo.

Ricordo quella negatività strisciante che ha portato in basso la nostra città, oggi pensiamo alle cose positive. Roma ha una vocazione, è nel suo Dna, qualunque evento organizzato nella capitale ha una valenza globale”. Lo ha affermato l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.

“La Ryder Cup sarà una grande opportunità per la nostra città, un grande biglietto da visita, una photo opportunity unica per diffondere una Roma più moderna, tirata a lucido.

Su questo stiamo lavorando – ha aggiunto Onorato – Dal punto di vista turistico si innesta perfettamente con un momento molto positivo in termini di ricerca da parte dei turisti, di ritorno a Roma dopo la pandemia, ma soprattutto di investimenti di grandi gruppi che vogliono portare le loro strutture alberghiere a Roma. Nei prossimi tre anni avremo una crescita di posti letto a cinque stelle lusso: dai 1.500 posti di oggi agli oltre 5.000.

Ciò significa garantire: un’offerta di alta gamma all’altezza e alla portata di Roma; degli investimenti enormi che genereranno posti di lavoro; il recupero di strade importanti come via del Corso e via Veneto e l'adeguamento della via Tiburtina”.