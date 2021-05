Golf: Open d'Italia donne, Malchirand al comando e Malgrati quinta

Fubine Monferrato, 29 mag. -(Adnkronos) – Al Golf Club Margara (par 72) grazie a un birdie realizzato alla 18 (l’ultima di giornata) Lucie Malchirand è rimasta da sola in testa alla classifica nella 25esima edizione del Ladies Italian Open, secondo appuntamento del Ladies European Tour (LET) 2021.

Con un totale di 137 (66 71, -7) la 18enne dilettante di Carnoux-en-Provence ad un giro dal termine ha un colpo di vantaggio sull’inglese Gabriella Cowley, seconda con 138 (-6), e punta a diventare la terza francese nella storia a imporsi nella massima rassegna del golf tricolore femminile.

A Fubine Monferrato dopo il secondo e penultimo round è ancora una giovane amateur la migliore azzurra in gara con Carolina Melgrati, 18enne nata a Monza, che è risalita dalla 16/a alla 5/a posizione con uno score di 140 (71 69, -4) ed è ora a tre colpi dalla vetta, in corsa per la vittoria.

Nella Top 10 anche la toscana Roberta Liti, 7/a con 141 (71 70, -3). Mentre è 15/a con 142 (70 72, -2) Giulia Molinaro. E’ invece scivolata dalla 3/a alla 42/a posizione con 146 (67 79, +2) Alessia Nobilio. Sono 64 – sulle 126 iniziali – le giocatrici rimaste in gara.