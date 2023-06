Golf: Ryder Cup e grandi eventi, domani un convegno sul loro impatto sulla città di Roma

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – Mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 16, si terrà presso l’Aula Magna dell’Università Lumsa (Borgo Sant’Angelo 13 – Roma) il convegno "Roma e i grandi eventi sportivi", organizzato dall’Ateneo e dalla sua comunità di laureati Lumsa Alumni Network. L'iniziativa – che sarà diffusa anche in diretta streaming sul canale YouTube d’Ateneo – vedrà la partecipazione come keynote speaker di Gian Paolo Montali, direttore generale della Ryder Cup 2023 di Golf (25 settembre – 1° ottobre, presso il Marco Simone Golf & Country Club) e di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e Alumno Lumsa vuole consentire un ampio momento di riflessione sulla gestione dei grandi eventi sportivi a Roma e il loro impatto sulla città. 'Roma e i grandi eventi sportivi' sarà l’occasione per presentare la Ryder Cup 2023 il grande evento internazionale di Golf in programma il prossimo settembre – che vedrà sfidarsi a squadre i campioni di Europa e USA in una sfida emozionante – e permetterà di fare un bilancio degli eventi sportivi appena conclusi nella Capitale.

L'incontro moderato da Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice Rai e Alumna Lumsa, sarà introdotto dai saluti istituzionali a cura del prof. Francesco Bonini (rettore dell’Università Lumsa), del dott. Riccardo Di Stefano (presidente dei giovani imprenditori di Confindustria nonché Alumno Lumsa) e del prof. Filippo Giordano (presidente del Corso di laurea magistrale in Management, Finance and Data Analytics e delegato del rettore per Lumsa Alumni Network). A conclusione del dibattito seguirà la cerimonia della consegna del sigillo di Ateneo ai laureati magistrali eccellenti che hanno concluso gli studi con i pieni voti assoluti e la lode negli anni 2019; 2020; 2021; 2022. Con questo importante riconoscimento l’Università Lumsa intende complimentarsi per i risultati raggiunti negli studi e altresì accogliere nuovi componenti nella grande famiglia dei laureati di Ateneo che presenta il nuovo progetto Lan – Lumsa Alumni Network. A margine della cerimonia di consegna del sigillo sarà offerto un aperitivo presso la sede Lumsa Giubileo, in via di Porta Castello 44, Roma.